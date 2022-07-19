Индийские СМИ сообщили о задержании российского судна с вооружением

Российский сухогруз с грузом вооружений для Военно-морских сил Индии арестован по судебному ордеру в порту Кочи в штате Керала, выданному на основании иска эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU «за неуплату за заправку топливом». Об этом сообщает во вторник, 19 июля газета The Times of India.

Согласно иску, российское судно MV MAIA-I не заплатило эстонской фирме около $24 тыс. По информации издания, суд разрешил разгрузку находившихся на борту вооружений для Военно-морских сил Индии, так как груз не имеет отношения к предмету разбирательств.

По информации российского профсоюза моряков, в настоящее время экипаж судна MV MAIA-I к ним пока не обращался по поводу задержания, отмечает «РИА Новости».

3 июля сообщалось о задержании российского судна «Жибек жолы» в Турции. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар тогда заявил, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Агенство Bloomberg сообщало, что судно было пришвартовано в турецком порту Карасу на время разбирательств турецких властей происхождения и траектории движения груза.

Однако спустя несколько дней, 5 июля, один из членов экипажа рассказал, что «Жибек жолы» не был задержан. По его словам, он стоял в турецком порту на якорной стоянке из-за плохой погоды, а перевозимый груз был проверен представителем страховщика.

В Министерстве иностранных дел РФ также опровергли информацию о задержании российского судна.