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Индийские СМИ сообщили о задержании российского судна с вооружением

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Фото: vesselfinder.com
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Российский сухогруз с грузом вооружений для Военно-морских сил Индии арестован по судебному ордеру в порту Кочи в штате Керала, выданному на основании иска эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU «за неуплату за заправку топливом». Об этом сообщает во вторник, 19 июля газета The Times of India.

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Согласно иску, российское судно MV MAIA-I не заплатило эстонской фирме около $24 тыс. По информации издания, суд разрешил разгрузку находившихся на борту вооружений для Военно-морских сил Индии, так как груз не имеет отношения к предмету разбирательств.

По информации российского профсоюза моряков, в настоящее время экипаж судна MV MAIA-I к ним пока не обращался по поводу задержания, отмечает «РИА Новости».

3 июля сообщалось о задержании российского судна «Жибек жолы» в Турции. Посол Украины в Анкаре Василий Боднар тогда заявил, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Агенство Bloomberg сообщало, что судно было пришвартовано в турецком порту Карасу на время разбирательств турецких властей происхождения и траектории движения груза.

Однако спустя несколько дней, 5 июля, один из членов экипажа рассказал, что «Жибек жолы» не был задержан. По его словам, он стоял в турецком порту на якорной стоянке из-за плохой погоды, а перевозимый груз был проверен представителем страховщика.

В Министерстве иностранных дел РФ также опровергли информацию о задержании российского судна.

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