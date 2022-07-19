В Кремле прокомментировали планы Киева потопить ЧФ и отвоевать Крым

Заявления Украины о планах уничтожения Черноморского флота России и о Крыме только подтверждают оправданность специальной военной операции по защите населения Донбасса. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал заявление замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, что Киев готовится уничтожить Черноморский флот России поставленным Западом оружием и вернуть Крым.

По его словам, украинские войска наращивали свой противокорабельный ракетный потенциал и ждали получения оружия большей дальности от других стран для начала штурма.

По словам Гаврилова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже начали «очистку» Черного моря с острова Змеиный. Россия должна отказаться от Крыма, если хочет продолжать существовать как государство, заключил он.

17 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность». Днем ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что поставляемые на Украину США и Евросоюзом ракеты могут «могут прилететь к своим владельцам обратно».

В тот же день представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать американские ракеты для ударов против российских объектов в Крыму.

Тогда же власти Крыма заявили, что крымчане находятся в самом надежном, охраняемом и защищенном месте с 2014 года. Безопасности региона угрозы нет, отметили в республиканском парламенте.

15 июля министр обороны Украины Алексей Резников убеждал, что Киев обязался не применять переданное Западом высокоточное оружие для ударов по российской территории.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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