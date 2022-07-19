Родригес показал кадры подготовки к бою против Гаджи Наврузова

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес продолжает подготовку к поединку против Гаджи Наврузова по прозвищу Автомат. Фрагмент тренировки спортсмен показал журналистам 19 июля.

На кадрах он отрабатывает ударные комбинации. Кроме того, он провел спарринг в октагоне.

Родригесу сейчас 35 лет, он вернулся в Россию через два года после поражения от Сергея Харитонова.

Для Гаджи Наврузова бой против бразильца станет дебютным в ММА. Накануне он рассказал журналистам, что каждый бой становится для него проверкой. На ринг спортсмен выходит, чтобы нокаутировать соперника, признался Автомат. По его словам, он «любит просто устраивать драку».

17 июля российский боксер Григорий Дрозд в беседе с «Известиями», оценивая шансы Наврузова и Родригеса в поединке, уточнил, что у россиянина есть одна проблема — выносливость. По его словам, периодически он быстро устает. Но болеть боксер намерен именно за Наврузова, поскольку бои с ним — это всегда зрелищно и непредсказуемо.

13 июля Наврузов отметил, что его сильной стороной является не боксирование или растягивание боя, а нокаутирующие удары. Задачи перед собой Наврузов ставит соответствующие — выйти на ринг и нокаутировать противника.

Впервые турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет по правилам смешанных единоборств. Ранее бои проводились только по правилам бокса. Главным событием вечера станет бой Джеффа Монсона с Вячеславом Дациком.

Бои пройдут 5 августа в столичном клубе «1930 Moscow», билеты уже в продаже на concert ru. Трансляцию в прямом эфире покажет РЕН ТВ, она начнется в 23:00.