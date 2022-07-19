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В Госдуме оценили угрозы США в адрес «нарушителей» мирового порядка

Депутат Белик: угрожая жесткими мерами «нарушителям» миропорядка, США занимаются политическим принуждением
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Угрожая жесткими мерами «нарушителям» мирового порядка, США занимаются политическим принуждением тех, чье мнение не совпадает с позицией Вашингтона. Об этом во вторник, 19 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«США не могут смириться с тем, что Россия мешает воплотить им идею о мировом господстве, поэтому Вашингтон мысленно ставит знак равенства между понятиями «нарушение мирового порядка» и «отказ действовать по правилам США», а озвучивают эту позицию американские политики, как это сделала глава американского минфина [Джанет Йеллен]», — отметил он.

Как подчеркнул парламентарий, в настоящее время здравый взгляд на происходящее и стремление проводить самостоятельную политику, что демонстрирует ряд стран, являются для Соединенных Штатов предметом большого беспокойства. По словам Белика, именно поэтому США угрожают санкциями всем, чье мнение отличается от их собственного, а также занимаются политическим принуждением.

С этим «беспрецедентным ответом», с помощью которого Запад стремится оказать давление на Москву, Россия научилась справляться, указал депутат, добавив, что коллективный Запад увяз в последствиях собственных санкций.

«Что же касается угроз другим странам, то США действуют привычными методами. Европа же высказать свою точку зрения не решается, продолжая жить по методичкам Штатов, которые мечтают быть единственным центром принятия решений во все мире», — заключил политик.

Накануне министр финансов США заявила, что страны Запада примут жесткие меры в отношении государств, которые злоупотребляют мировым экономическим порядком или нарушают его. В качестве примера Йеллен привела меры, которые «продемонстрировал [Запад] своим беспрецедентным ответом на агрессию России».

Она перечислила шаги, которые уже приняты в качестве ответа на спецоперацию России по защите Донбасса. Так, США и их союзники намерены снизить доходы РФ, не вызвав неопределенности на мировых энергетических рынках. Для этого можно ограничить цены на продаваемую российскую нефть, мера якобы поможет снизить цены на углеводороды во всем мире, подчеркнула она.

8 июля президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост, отметил он.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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