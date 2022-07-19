Xiaomi представит первый прототип электромобиля в августе 2022 года

Китайский технологический гигант Xiaomi намерен в августе 2022 года показать прототип своего первого электромобиля. Машина будет производиться силами специально созданной компании Xiaomi Auto Co Ltd. Об этом 19 июля сообщило издание carskoops.com.

Издание напоминает, что компания Xiaomi запустила свой бизнес по производству электромобилей еще в марте 2021 года. В ноябре того же года был подписан контракт с Пекинским комитетом по управлению экономическим и технологическим развитием на строительство штаб-квартиры и нового автомобильного завода. Производственная мощность предприятия составит 300 тыс. электромобилей ежегодно.

Издание отмечает, что дизайн первого электромобиля Xiaomi был разработан вместе с Shanghai HVST Automobile Design — компанией, которая придумала концепцию электроседана WM Motor Maven. Модель известна тем, что на одном заряде может проехать 800 км. На борту машины есть автопилот и связь 5G.

Пока не известно, будут ли такие опции у первого электромобиля Xiaomi. Известно только, что первый инженерный прототип Xiaomi после своего дебюта отправят на большой цикл дорожных испытаний, в том числе в условиях низких температур.

15 июля стало известно, что у российских покупателей среди новых машин больше всего пользуются популярностью автомобили Geely Tugella, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. В лидерах вторичного рынка отмечены Chery Tiggo, Chery Amulet и Lifan Solano.