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Xiaomi представит первый прототип электромобиля в августе 2022 года

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Costfoto
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Китайский технологический гигант Xiaomi намерен в августе 2022 года показать прототип своего первого электромобиля. Машина будет производиться силами специально созданной компании Xiaomi Auto Co Ltd. Об этом 19 июля сообщило издание carskoops.com.

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Издание напоминает, что компания Xiaomi запустила свой бизнес по производству электромобилей еще в марте 2021 года. В ноябре того же года был подписан контракт с Пекинским комитетом по управлению экономическим и технологическим развитием на строительство штаб-квартиры и нового автомобильного завода. Производственная мощность предприятия составит 300 тыс. электромобилей ежегодно.

Издание отмечает, что дизайн первого электромобиля Xiaomi был разработан вместе с Shanghai HVST Automobile Design — компанией, которая придумала концепцию электроседана WM Motor Maven. Модель известна тем, что на одном заряде может проехать 800 км. На борту машины есть автопилот и связь 5G.

Пока не известно, будут ли такие опции у первого электромобиля Xiaomi. Известно только, что первый инженерный прототип Xiaomi после своего дебюта отправят на большой цикл дорожных испытаний, в том числе в условиях низких температур.

15 июля стало известно, что у российских покупателей среди новых машин больше всего пользуются популярностью автомобили Geely Tugella, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. В лидерах вторичного рынка отмечены Chery Tiggo, Chery Amulet и Lifan Solano.

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