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Южная Корея заявила о готовности поддержать меры по ограничению цен на нефть РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Южная Корея готова присоединиться к мерам по ограничению цен на российскую нефть. Такое заявление 19 июля сделал министр финансов республики Чху Гён Хо на встрече в Сеуле с американской коллегой Джанет Йеллен, передает агентство Рёнхап.

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«Мы сочувствуем цели введения (ограничения на цены российской нефти. — Ред.) и готовы присоединиться к нему. Ограничение цен на нефть должно быть эффективно разработано, чтобы способствовать стабильности международных цен на нефть и потребительских цен», — сказал Чху Гён Хо.

Йеллен поблагодарила коллегу за понимание и надежду на участие Сеула в разработке системы ограничений.

Помимо этого министры финансов двух стран обсудили резкий рост инфляции, цены на энергоносители, стабилизацию валютного рынка и устранение сбоев в цепочке поставок.

Ранее, 16 июля, британский журналист Мартин Сандбу в колонке для Financial Times написал, что предложение США ограничить цены на российскую нефть только подчеркнет зависимость всего мира от этого ресурса.

13 июля глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США пытаются зафиксировать выгодную для продолжения добычи нефти в РФ стоимость.

Однако ограничение цен на российскую нефть, которое намерен ввести Запад, нарушит еще сильнее глобальную цепочку поставок энергоносителей, что вызовет глобальную инфляцию и замедлит восстановление мировой экономики, заявил 11 июля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

8 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Он также отметил, что, невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. В частности, шестой пакет санкций Евросоюза включает частичное эмбарго на нефть. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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