Захарова предостерегла США от угроз в адрес Китая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 19 июля поступающие Китаю угрозы от США из-за «помощи» России.

18 июля глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон не оставит без внимания любые попытки Пекина оказать помощь России и примет соответствующие меры пресечения. Он отметил, что США взыщут с Китая высокую цену, если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций.

«Госдеп хочет заставить Пекин «платить дорогую цену»? Проблема в том, что в отличие от США Китайская Народная Республика кредитоспособна и может себе позволить независимую политику, основанную на ответственном подходе и истинной многосторонности», — указала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила про Саудовскую Аравию, которую Вашингтон грозился сделать изгоем. Она предупредила, что «все объявленные США «изгои» становятся только сильнее, а американцы потом идут к ним на поклон.

«Краснеть придется, как членам американской делегации во время встречи [президента США Джо Байдена] с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом, когда Байдена спросили: «Саудовская Аравия — всё еще изгой?» — отметила представитель МИДа.

Захарова напомнила, что три года назад Байден лично объявил, что «заставит Саудовскую Аравию заплатить цену и превратит их в изгоев».

«А теперь с пустой канистрой и протянутой рукой поехал на поклон к наследному принцу бен Салману», — указала дипломат.

Ранее, во вторник, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь назвал неприемлемыми поступающие от США угрозы в отношении КНР по поводу антироссийских санкций. По его словам, началом конфликта на Украине выступает именно Белый дом. Поэтому, как сказал Лицзянь, Штаты должны «занять ответственную позицию» в текущей ситуации и поспособствовать инициации мирных переговоров.

В этот же день турецкое издание Cumhuriyet указало на ослабление позиций США и укрепление взаимоотношений между Китаем, Россией и арабскими странами.

18 июля газета The Wall Street Journal заявила, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. В материале отметили, что этот визит навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления отношений.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».