Стали известны причины розыска МВД РФ украинского журналиста Гордона

Стали известны причины розыска МВД России украинского журналиста Дмитрия Гордона, который был внесен в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности. Причиной для розыска стало уголовное дело по ряду статей, ранее возбужденное в отношении Гордона, сообщает во вторник, 19 июля, Lenta.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, речь идет об уголовном деле, возбужденном Следственным комитетом России (СКР) за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности действия, публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее в этот день МВД России объявило Гордона в розыск, сообщает телеканал «Звезда».

21 марта СКР возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста по трем статьям. Отмечалось, что Гордон в прямом телеэфире призвал к вооруженному нападению на Россию и развязыванию против нее агрессивной войны с использованием ядерного оружия. Он также призвал к уничтожению россиян и распространял фейки о действиях ВС РФ.

В начале апреля стало известно, что Гордон был внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, сообщает телеканал «360».

Кроме Гордона в этот список также внесен украинский журналист Фахрудином Шарафмалом. По закону, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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