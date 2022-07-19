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Песков анонсировал онлайн-встречу Путина с финалистами «Большой перемены»

Песков: Путин пообщается с финалистами конкурса «Большая перемена»
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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщается с гостями международного детского центра «Артек», в котором проходит финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом 19 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, Путин пообщается с «Артеком» утром в среду по возвращении из Тегерана.

«Там будут ребята — финалисты конкурса «Большая перемена», — добавил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Говоря о возможной поездке Путина в Крым, Песков подчеркнул, что в ближайшей перспективе она не запланирована. Ничего конкретного нет, заключил он.

В ноябре 2021 года в «Артеке» наградили победителей конкурса «Большая перемена», 600 из них получили денежные призы.

Представители выпускного класса, одержавшие победу, заслужили по 1 млн рублей, а более юные участники выиграли по 200 тыс. По 2 млн рублей от «Большой перемены» получили 30 школ России на развитие образовательной среды.

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