Changan обновит флагманский кроссовер CS95

Китайская компания Changan готовит рестайлинг своего самого дорогого кроссовера — CS95. Все версии оснащаются шестиступенчатым «автоматом» Aisin и двухлитровым бензиновым мотором мощностью 233 л. с. Об этом 19 июля сообщило издание «Китайские автомобили».

Рестайлинговый Changan CS95 получил новую более крупную решетку. Передние диодные фары соединены между собой довольно внушительной планкой. Благодаря такому дизайну был создан эффект как бы двухъярусной оптики.

В корме изменения по светотехнике не меньше. Задние фонари тоже соединили стилистически в один узел, как и фары головного света машины. Машина получила новый, более фактурный задний бампер.

Выхлопная система кроссовера обзавелась четырьмя патрубками вместо двух.

Что касается салона, то он получился сдержанным. Кроссовер получит новую полностью цифровую приборную панель на 10,25 дюймов и 12,3-дюймовый центральный экран управления.

Под капотом по-прежнему 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 233 л. с.

Выйти на китайский рынок обновленная машина должна до конца 2022 года. Нынешняя версия автомобиля в переднеприводном варианте продается в Китае по цене 175,9 тыс. юаней (примерно от 1,55 млн рублей). Стоимость модификации с полным приводом составляет от 187,9 до 213,9 тысячи юаней (примерно от 1,65 до 1,88 млн рублей).

Издание сообщило, что обновленная версия кроссовера в цене не изменится.

18 июля «Известия» написали, что с 1 по 15 июля 2022 года в России подорожали новые автомобили только одной марки, JAC. Удорожание коснулось трех моделей из пяти китайского производителя. Больше всех выросла цена на лифтбек JAC J7. Она возросла на 400–631 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, или от 28,6% до 41,5%.