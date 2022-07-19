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Более 500 участков подтопило в Приморье в результате сильных дождей

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Фото: Управление МЧС РФ по Приморскому краю
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В Приморском крае в результате сильных дождей подтоплено 18 домов и более 500 приусадебных участков. В аварийно-восстановительных работах задействовано свыше 500 единиц техники и 1 тыс. человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого правительства.

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По последним данным, один дом разрушен полностью, еще один признан аварийным. На 34 дорогах зафиксировано 78 переливов, в пяти селах отсутствует электроснабжение. Как отметил губернатор Олег Кожемяко, сейчас главное — оперативно восстановить проезды, подачу электричества и связь.

В восьми муниципалитетах действует режим ЧС, по этой причине также введен межмуниципальный уровень ЧС. После подсчета причиненного стихией ущерба режим ЧС могут распространить на весь регион. Это позволит быстрее оказать помощь пострадавшим населенным пунктам.

Наиболее сложная обстановка по-прежнему наблюдается в Ольгинском округе. Именно по нему пришелся основной удар стихии. Отсутствуют проезды к селам Маргаритово, Моряк-Рыболов, Михайловка и Фурманово. Несколько мостов смыло, их восстановлением можно заняться только после понижения уровня воды в реках. В других муниципалитетах, кроме сел Кугуки и Линевичи в Уссурийском округе, проезды восстановлены.

В поселке Ольга продолжают работать восемь бригад. Они восстанавливают электроснабжение. 18 июля в Горноводном запитали дизель-генератор для подачи света по временной схеме. Основные силы брошены на направлении Фурманово.

Организована работа комиссий, подсчитывающих ущерб. Параллельно местных жителей обеспечивают водой, продуктами и газовыми печками. Начинаются выплаты пострадавшим.

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