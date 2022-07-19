Президент Украины Владимир Зеленский подрывает единство Евросоюза, настаивая на экономической войне с Россией, но при этом не учитывая проблемы европейского населения. Об этом во вторник, 19 июля, пишет журналист Джейми Деттмер в статье для издания Politico.

Автор материала отмечает, что на фоне подготовки ЕС седьмого пакета санкций против России Киев все активнее заявляет Брюсселю, что принимаемых мер недостаточно. Украина призывает ввести полное газовое эмбарго и выражает свое недовольство по поводу соглашения между Канадой и Германий об отмене ограничений на поставку турбины для газопровода «Северный поток».

Деттмер утверждает, что любые послабления или отказ от дальнейшего введения рестрикций украинский лидер расценивает как проявление слабости европейских стран.

«Хотя Зеленский может точно оценить украинское общественное мнение, есть признаки того, что он все чаще неправильно интерпретирует изменчивое общественное настроение в Западной и Южной Европе, где лидеры думают о меняющихся опросах общественного мнения, а домохозяйства и бизнес беспокоятся о том, как они собираются действовать в случае ухудшения стоимости жизни, которое может спровоцировать кризис еврозоны», — говорится в статье.

По словам журналиста, все больше дипломатов в Брюсселе считают, что Зеленский должен смягчить свою риторику и снизить требования, так как это начинает разочаровывать некоторых европейских лидеров, которые повторяют, что санкции не должны вредить Европе.

«Зеленский беспокоится об усталости от санкций, но ему также следует беспокоиться о том, что озабоченные западные и южные европейцы теряют терпение и перестают обращать внимание на его мольбы», — заключил автор.

Ранее, 1 июля, германский юрист и политик, экс-депутат бундестага, экс-парламентский статс-секретарь федерального министерства обороны Вилли Виммер заявил, что бесконечные призывы в мировых СМИ к открытой конфронтации с Россией в исполнении Зеленского выглядят странно. Виммер отметил, что Зеленский предлагает выбор из двух вариантов: либо Запад предоставляет Украине оружие для ведения военных действий, либо Запад сам ведет войну против России. Оба требования, по мнению эксперта, идентичны, так как призывают к прямой конфронтации с РФ и эскалации.

5 июня депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани сказал, что Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставить оружие. По его мнению, поставки вооружений Киеву нельзя назвать ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением. Это умышленное создание нового очага напряженности в Европе, которое в конечном счете нанесет ущерб всем.

В тот же день спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в психической адекватности президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, общаться с мировыми лидерами так, как это делает украинский лидер, по меньшей мере странно. Он отметил, что «лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но и против Германии».