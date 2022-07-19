Карта спецоперации на Украине 19 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор». Уничтожено до 200 боевиков. Также в ДНР нанесен удар по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожены более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами. Кроме того, в районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты вертолет Ми-24 Воздушных сил Украины в районе Покровского Донецкой Народной Республики, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в Харьковской области.