Туристический потенциал Перми представят на форуме «Путешествуй!»

Город Пермь будет представлен на российском туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа 2022 года в Москве на ВДНХ. На презентации представители администрации Перми и местных компаний расскажут о туристическом потенциале города, туроператорских новинках, маршрутах, музеях и местной кухне. Гости пермского стенда смогут прогуляться по городу, надев виртуальные 3D-очки, и пообщаться с роботом, который расскажет о туризме в Пермском крае.

«Пермский край — это удивительное место на границе Европы и Азии, на стыке Русской равнины и Уральских гор. Это история о железе и соли, об освоении Урала и покорении Сибири. Пермь — столица края, один из самых активно развивающихся городов России и территория, где есть огромное количество природных и культурных объектов. Туристов здесь ждут горы и скалы, реки и водопады, а также старинные церкви и монастыри, архитектурные памятники, уникальные музеи и театры», — отметил глава города Перми Алексей Демкин.

Вместе с администрацией Перми на стенде будет представлена компания «Тенториум», открывшая недавно комплекс «Тенториум Термы» на пермских минеральных водах. «Промобот», крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и за рубежом, привезет универсального робота V4, который может моментально сканировать документы, быть консьержем и экскурсоводом. Туроператор ВолгаWolga, который организовывает круизы из десятков российских городов, представит свои теплоходы и круизы на 2022–2023 годы.

На форуме «Путешествуй!» будут также представлены города Санкт-Петербург и Великий Новгород, Тульская, Владимирская, Псковская, Мурманская, Оренбургская, Воронежская области, Краснодарский край и Республика Коми.

Организатором российского туристического форума «Путешествуй!» в 2022 году выступает фонд «Росконгресс». Соорганизаторы — Федеральное агентство по туризму и ВДНХ. Форум пройдет при поддержке Русского географического общества. Страной-партнером этого года станет Узбекистан. Титульный партнер форума — «Кавказ.РФ» , официальный партнер — РЖД. Партнер форума — Cosmos Hotel Group.