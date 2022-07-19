Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве пообещали уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть Крым
Мир
ВС РФ уничтожили 200 боевиков «Правого сектора» в запорожской Камышевахе
Туризм
Россия оказалась на 50-м месте в «Индексе паспортов мира»
Мир
В Китае заявили о неэффективности санкций против России
Мир
Евросоюзу предрекли «мегакризис» из-за провальной политики и санкций
Общество
МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона
Общество
В Москве выявлены первые случаи подвида коронавируса «Кентавр»
Мир
Захарова пошутила после слов Кулебы о «дедлайне» для Киева на вступление в ЕС
Мир
Замглавы МИД Богданов назвал визит Байдена в Саудовскую Аравию бесполезным
Мир
Украина получит более дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS
Мир
Рада уволила главу СБУ Ивана Баканова

В Норвежском море зафиксировали следы массовой гибели птиц

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Норвежском море зафиксировали следы массовой гибели птиц — северных олушей. Об этом во вторник, 19 июля, заявил научный сотрудник лаборатории орнитологии и паразитологии Мурманского морского биологического института РАН Юрий Горяев.

По его словам, он увидел птиц во время экспедиции на атомном лихтеровозе «Севморпуть» в Норвежском море.

«Мы считали на небольшой трансекте протяженностью где-то 100 км и шириной примерно 3 км», — заявил Горяев в эфире телеканала «Россия 24».

Ученый отметил, что если экстраполировать плотность, установленную на более широкий район, то можно предположить, что на 100-километровую ширину этого района численность убитых птиц может составлять порядка 2 тыс.

По словам Горяева, мертвыми заметили в большинстве взрослых птиц. При этом он добавил, что гнездиться они могли у острова Рудне, а это значит, что пострадать могут и птенцы.

Как отмечает ИА «Би-порт», олуши могли погибнуть при добыче пищи. Они могли попасть в зону сейсмического исследования и оглохнуть под водой, ныряя в нее.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022