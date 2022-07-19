В Норвежском море зафиксировали следы массовой гибели птиц — северных олушей. Об этом во вторник, 19 июля, заявил научный сотрудник лаборатории орнитологии и паразитологии Мурманского морского биологического института РАН Юрий Горяев.

По его словам, он увидел птиц во время экспедиции на атомном лихтеровозе «Севморпуть» в Норвежском море.

«Мы считали на небольшой трансекте протяженностью где-то 100 км и шириной примерно 3 км», — заявил Горяев в эфире телеканала «Россия 24».

Ученый отметил, что если экстраполировать плотность, установленную на более широкий район, то можно предположить, что на 100-километровую ширину этого района численность убитых птиц может составлять порядка 2 тыс.

По словам Горяева, мертвыми заметили в большинстве взрослых птиц. При этом он добавил, что гнездиться они могли у острова Рудне, а это значит, что пострадать могут и птенцы.

Как отмечает ИА «Би-порт», олуши могли погибнуть при добыче пищи. Они могли попасть в зону сейсмического исследования и оглохнуть под водой, ныряя в нее.