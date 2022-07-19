Китай ответил на угрозы США из-за России

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь в ходе пресс-конференции во вторник, 19 июля, назвал неприемлемыми поступающие от США угрозы в отношении КНР по поводу антироссийских санкций.

«По украинскому вопросу КНР неизменно занимает объективную и справедливую позицию. Мы решительно против того, чтобы кто бы то ни было заявлял о своих беспочвенных подозрениях в адрес китайской стороны и к тому же демонстративно угрожал Китаю. Наша страна всегда выступает против односторонних санкций, пренебрегающих нормами международного права», — заявил дипломат.

По его словам, началом конфликта на Украине выступает именно Белый дом. Поэтому, как сказал Лицзянь, Штаты должны «занять ответственную позицию» в текущей ситуации и поспособствовать инициации мирных переговоров.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину.

По его словам, западные страны готовы пресечь любые попытки Пекина оказать помощь России.

19 июля турецкое издание Cumhuriyet указало на ослабление позиций США и укрепление взаимоотношений между Китаем, Россией и арабскими странами.

До этого посол США в Китае Николас Бернс на форуме в университете Цинхуа в июле, отвечая на вопрос о том, что может сделать КНР для разрешения украинского кризиса, заявил, что Пекин должен прекратить обвинять НАТО в развязывании конфликта вокруг Украины и «транслировать российскую пропаганду».

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе, и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.