В Петербурге участились случаи мошенничества с продажей жилья

За последние три года на рынке недвижимости Санкт-Петербурга участились случаи мошенничества. Об этом газете «Деловой Петербург» рассказали 19 июля в объединенной пресс–службе судов города.

«Увеличивается число уголовных дел с большим количеством фигурантов. Злодеи собираются в группы», — рассказала изданию глава пресс-службы Дарья Лебедева.

Злоумышленники используют различные схемы, в том числе подделывая документы для получения наследства. По данным Нотариальной палаты Петербурга, за последние год-полтора количество махинаций при оформлении наследства возросло.

Кроме того, мошенники выставляют на продажу жилплощади, принадлежащие одиноким пожилым людям, нарко- или алкоголезависимым, а также лицам с психическими заболеваниями, затем оставляя покупателя без квартиры и денег.

Другой вид обмана связан со сделками по аренде жилплощади. В процессе заключения договора злоумышленники требуют копию паспорта собственника, делают дубликат с собственным фото и, получив выписку из ЕГРН, продают чужую жилплощадь.

«Чаще всего перечисленные варианты мошенничества совершаются, когда сделка оформляется в простой письменной форме, без контроля и надзора со стороны профессионалов, таких как нотариусы, например», — отметил в беседе с «ДП» юрист Адвокатской палаты Петербурга Анатолий Логинов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «В Петербурге активизировались квартирные мошенники»