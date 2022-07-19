Москвичи помогут составить программу празднования Дня города

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное Дню города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. «Горожане определят, какие события нужно включить в программу ко Дню города. Каждый может выбрать два варианта. Среди них мероприятия для детей, концерты и театрализованные представления, проекты с участием благотворительных фондов», — рассказала Сергунина.

В этом году столичный праздник будет отмечаться 10 и 11 сентября. В прошлом году из-за пандемии День города проходил локально — в библиотеках, культурных центрах, музеях и других учреждениях. Для москвичей и гостей столицы проводили бесплатные экскурсии по зданию Северного речного вокзала, а на ВДНХ организовали концерты в зеленом театре. Вечером состоялись световые шоу и праздничные фейерверки. В 2022 году программу планируется значительно расширить.

Проект «Активный гражданин» реализуется в столице с 2014 года. С тех пор к нему присоединились более шести миллионов человек. Участники решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские библиотеки, многофункциональные центры, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.