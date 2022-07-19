Снимавшаяся с Зеленским украинская актриса Руслана Писанка умерла на 57-м году жизни

Украинская актриса Руслана Писанка скончалась в Германии. Об этом 19 июля сообщил ТСН.

Актриса уехала в ФРГ после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

«Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. <…> Но болезнь сегодня ночью Русю забрала», — говорится в сообщении.

Актрисе было 56 лет.

В Киеве 4 февраля она упала в обморок во время спектакля «Поезд «Одесса-мама». Инцидент произошел на сцене Дома офицеров. У нее диагностировали перелом ноги со смещением.

Писанка родилась в 1965 году в Киеве в семье кинооператора Игоря Писанко. Она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

В 2003–2004 годах вела программу «Страна советов» на российском телеканале НТВ. Также участвовала в реалити-шоу «Служебный роман» с Владимиром Зеленским, снималась в других телепроектах, в том числе в шоу «Танцы со звездами», «Женский клуб», в сериале «Сваты».