В Петербурге снизилась себестоимость строительства жилья

Себестоимость строительства на рынке Санкт-Петербурга снизилась на 3–5 тыс. рублей за 1 кв. м в сравнении с пиковым периодом. Об этом 19 июля пишет газета «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов в отрасли.

По данным издания, если еще в марте-апреле стоимость строительства жилья составляла 65–90 тыс. рублей за «квадрат» в зависимости от класса проекта, то сейчас колеблется от 60 тыс. до 87 тыс.

В то же время в стране отмечается увеличение стоимости стройматериалов на 13% с начала года. Однако с февраля некоторые позиции показали тенденцию к снижению цены.

«Ценовая политика у ряда производителей и поставщиков стала более стабильной. Уведомления о снижении стоимости продукции мы получали по световому оборудованию, кабеленесущим системам, комплектам теплых полов. Например, договорились о 10-процентном снижении цен на напольные покрытия», — рассказала генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Чёрная.

Представители отрасли отметили, что в цене продолжают расти стройматериалы, связанные с импортными составляющими, а позиции, которые производятся в России, остановили рост или упали в цене.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «В Петербурге снизилась стоимость строительства жилья».