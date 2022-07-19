В Совбезе заявили, что РФ добьется всех поставленных в ходе спецоперации целей

Россия в ходе выполнения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса добьется всех поставленных ею целей. Такое заявление во вторник, 19 июля, сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«У террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники. Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — написал политик.

Он также указал на «агонию киевского режима» и то, что бесконтрольные поставки вооружения со стороны западных стран на территорию Украины никак не исправят текущее положение дел, а лишь, наоборот, его усугубят. Медведев намекнул на непрозрачность сделок с «накачиванием режима оружием».

Ранее в этот же день в Совбезе допустили создание механизма расследования поставок вооружения Киеву.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что часть поставляемого Киеву оружия оказывается на черном рынке.

Западные страны начали еще активнее вооружать Киев на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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