МВД объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона по уголовной статье

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Его карточка появилась в базе разыскиваемых лиц во вторник, 19 июля..

«Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения Киев, Украина, разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Номер статьи, в рамках которой Гордон находится в розыске, не уточняется.

Ранее, 21 марта, СК РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста по трем статьям. Основанием послужили призывы Гордона к вооруженной агрессии в адрес России и развязыванию против нее войны с использованием ядерного оружия.

6 апреля Гордон был внесен в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или террору.

Кроме Гордона в этот список также внесен украинский журналист Фахрудин Шарафмал. По закону банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.