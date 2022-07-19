Россия оказалась на 50-м месте в «Индексе паспортов мира»

Россия заняла 50-е место в рейтинге «Индекс паспортов мира». Об этом говорится в пресс-релизе швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners, который есть в распоряжении «Известий». Результаты основаны на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Отмечается, что владельцы российских паспортов на практике отрезаны от остального мира больше, чем когда-либо. Это связано со сложностями в получении виз и закрытием воздушного пространства Евросоюза, Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии, США и Великобритании. В связи с этим россияне испытывают трудности с путешествиями по этим направлениям.

«Стамбул и Дубай стали центральными транзитными пунктами для перемещений по миру. В теории позиция российского паспорта почти не изменилась: он занимает 50-е место в рейтинге с безвизовым доступом к 119 странам мира. За прошедший период Россия заключила безвизовые соглашения с Албанией, Белизом и Бурунди», — указывается в релизе.

На первом месте в индексе паспортов оказалась Япония. Гражданам этой страны доступно 193 безвизовых направления или с получением визы по прибытии. Второе место поделили между собой Южная Корея и Сингапур (192 направления).

Однако, несмотря на беспрецедентное количество безвизовых возможностей для держателей этих паспортов за всю 17-летнюю историю индекса, международный пассажирский спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе достиг лишь 17% от допандемийного уровня (в пандемию был ниже 10%). Эта цифра отстает от глобальной тенденции: Европа и Северная Америка восстановились примерно до 60% от докоронавирусного уровня.

«Пассажиропоток должен достичь 83% от допандемийного уровня в 2022 году, а в 2023–2024 годах на многих рынках трафик должен достичь или превысить уровень до пандемии коронавируса», — пояснила главный экономист IATA Мари Оуэнс Томсен.

Государства — члены ЕС преобладают в первой десятке рейтинга, Германия и Испания совместно занимают третью строчку с доступом к 190 направлениям без виз. А на последнем месте остается Афганистан: его граждане имеют безвизовый доступ к 27 государствам мира.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

В ответ на решение Евросоюза 28 февраля Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из ряда западных стран. Полеты теперь могут выполняться только по специальному разрешению от регулятора или МИД России.