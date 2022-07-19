Глава СНБО Данилов: Украина получит снаряды к HIMARS большей дальности в ближайшее время

Киев в ближайшее время может получить снаряды для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS большей дальности. Об этом 19 июля заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Также он отметил переход на снаряды стандартов НАТО.

«Наша страна переходит на стандарты НАТО. Это очень важная вещь 155 Калибр, другие калибры НАТО», — приводит его слова украинское агентство УНИАН.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что тяжелое вооружение, в том числе РСЗО HIMARS, гаубицы и танки отправлены Киеву и их «будет еще больше».

США направили Киеву РСЗО HIMARS в рамках пакета военной помощи. Высокопоставленный представитель Белого дома 1 июня заявил, что американская сторона получила заверения о неприменении Украиной передаваемых ей РСЗО против целей, находящихся на территории России. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что такие поставки создадут риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

М142 HIMARS — РСЗО на трехосном колесном шасси. Создана как более мобильная и облегченная версия другой американской РСЗО — M270 MLRS на гусеничном шасси. Обе выпускает концерн Lockheed Martin. При этом MLRS производится с 80-х годов, HIMARS — с конца 90-х годов.

Западные страны отправляют украинской стороне оружие и военную технику на фоне проходящей российской спецоперации по защите Донбасса. В Москве неоднократно подчеркивали, что такие поставки не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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