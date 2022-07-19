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Volkswagen обновил турбомотор 1.5 TSI

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Фото: Volkswagen
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Новый двигатель немецкого производителя установят на модель Volkswagen T-Roc, а также будут использовать в составе гибридных силовых установок. Об этом портал motor1.com сообщил 18 июля.

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Компания Volkswagen по-прежнему не отказывается от разработки новых двигателей внутреннего сгорания. Подтверждением тому может служить новый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом 1.5 TSI evo2.

Это следующее поколение известного агрегата 1.5 TSI evo из семейства EA211, который был представлен в 2016 году в качестве замены для предыдущего 1,4-литрового турбомотора TSI.

В 1.5 TSI evo2 его трехступенчатый каталитический нейтрализатор объединили в общий модуль контроля вредных выбросов. Это позволило снизить количество используемых в моторе редких металлов и повысить нормы экологического класса двигателя.

Мотор снабдили модернизированной системой отключения цилиндров, ACTplus. Два из четырех цилиндров отключаются и включаются более плавно.
Мощность двигателя 1.5 TSI evo2 составляет 150 л. с. Вначале он появится под капотом кроссовера Volkswagen T-Roc, затем в гибридных версиях новых моделей VW.

14 июля стало известно, что компания Mahle создала двигатель для электромобилей, который в состоянии долго работать на высоких оборотах. Производитель утверждает, что его электромотор отлично подойдет для коммерческих автомобилей. По мнению экспертов, новый электродвигатель спроектирован так, чтобы его можно легко приспособить под различные виды электротранспорта: от небольших электрических скутеров до тяжелой внедорожной техники.

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