Более 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом на юге Египта

22 человека погибли и больше 30 получили ранения разной степени тяжести в результате ДТП с участием автобуса и трейлера на юге Египта, сообщает 19 июля портал Youm7.

Согласно информации издания, происшествие произошло в провинции Минья. Трейлер был припаркован на обочине дороги, когда в него въехал автобус, перевозивший людей в Каир. Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в больницу общего профиля Малва. По предварительной информации, россиян среди пострадавших не было, все пассажиры были уроженцами южных провинций Египта.

Ранее, 18 июля, пассажирский автобус съехал в кювет в Мирнинском районе Якутии. В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что в результате происшествия пострадали водитель и трое пассажиров. Мужчина госпитализирован, трое пострадавших направлены на амбулаторное лечение.