Оперный певец Чельдиев получил 10 лет колонии за призывы к антиковидным акциям

Певец Вадим Чельдиев приговорен к 10 годам за призывы к несогласованными митингам во Владикавказе в апреле 2020 года. Приговор вынес Ростовский областной суд 18 июля.

Гособвинение просило суд назначить Чельдиеву 11 лет колонии строгого режима.

Другим фигурантам дела — Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову — суд назначил восемь лет и восемь с половиной лет колонии строгого режима соответственно.

Адвокат одного из осужденных сообщил журналистам о намерении обжаловать приговор.

Суд счел доказанным, что в апреле 2020 года во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тыс. человек. Люди требовали прекращения режима самоизоляции и свободного перемещения. Они заявляли об отсутствии опасности коронавируса.

До этого Чельдиев разместил в соцсети призывы выйти на митинг, его задержали. Ленинский суд Владикавказа арестовал певца. На следующий день его оштрафовали на 75 тыс. рублей.

Главный врач Республиканской клинической больницы Астан Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе создали мощный очаг распространения коронавируса. В толпе не было людей в масках, дистанция не соблюдалась, и вся толпа может быть контактной, отметил специалист. Было возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Во время этапирования Чельдиева из Санкт-Петербурга в Северную Осетию тот ударил полицейского в лицо, что стало основанием для уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Фигурант включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.