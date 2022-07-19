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В Совбезе допустили создание механизма расследования поставок оружия Киеву

Медведев предложил создать международный орган по изучению поставок оружия США на Украину
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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев допустил, что в будущем может быть создан специальный механизм для расследования поставок США оружия Украине. Об этом он заявил 19 июля в Telegram-канале.

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Медведев считает, что Вашингтон фактически в очередной раз становится «спонсором международного терроризма».

«Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков», — написал он.

При этом политик считает, что это не помешает «профессиональным оружейным ворам» в США и на Украине набить свои карманы. По его мнению, террористы и радикалы получат больше смертоносных типов военной техники.

«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — заключил зампред Совбеза.

Ранее, 8 июля, президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

9 июля газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Представитель России при ООН Василий Небензя 9 июня назвал снабжение Киева тяжелой военной техникой явной эскалацией конфликта. По его мнению, РФ придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на то, что часть поставляемого Киеву оружия оказывается на черном рынке.

Западные страны начали еще активнее вооружать Киев на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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