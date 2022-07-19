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Футболисты «Спартака» простились с экс-тренером команды Ярцевым

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Футболисты московского «Спартака» одними из первых после родственников простились с экс-тренером красно-белых и сборной России Георгием Ярцевым, передает 19 июля с места церемонии корреспондент «Известий».

Прощание с Ярцевым началось в 10:00 мск. Оно проходит в манеже Академии футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова на северо-востоке Москвы. Похоронят Ярцева на Троекуровском кладбище.

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15 июля экс-главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев назвал Георгия Ярцева прекрасным спортсменом, который многое сделал для советского футбола и «Спартака». Он выразил искренние соболезнования родным и близким, а новость о его кончине назвал крайне печальной.

О смерти Георгия Ярцева стало известно 15 июля. Он скончался у себя дома в возрасте 74 лет. Его тело обнаружила дочь. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В 1996 году Ярцев привел «Спартак» к победе в чемпионате России по футболу, тогда же он был признан лучшим тренером по версии Российского футбольного союза. С августа 2003 по апрель 2005 года Ярцев возглавлял сборную России.

Последним местом работы тренера стал футбольный клуб «Тамбов», где он занимал должность вице-президента до февраля 2021 года.

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