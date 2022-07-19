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Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Новые Юрковичи со стороны Украины
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Фото: Telegram/AV БогомаZ
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Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил во вторник, 19 июля, губернатор региона Александр Богомаз.

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«Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. В результате обстрела поврежден участок автодороги», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Жертв и пострадавших среди населения нет. На месте работают оперативные службы, добавил глава региона.

Ранее, утром 15 июля, украинские боевики обстреляли село Некислицы Брянской области. В результате артиллерийской атаки была повреждена линия электропередачи. В тот же день председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела.

Также на прошлой неделе, 12 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили порядка 18 минометных снарядов в сторону поселка городского типа Белая Березка Трубчевского района области. Среди гражданского населения жертв не было.

До этого, 14 июня, украинские войска обстреляли село Займище. По информации брянского губернатора, удар по селу со стороны Украины был нанесен «Точкой-У». Тогда сообщалось о шести пострадавших. Раненых доставили в Клинцовскую районную больницу. Повреждения получили около 50 домов.

Область граничит с несколькими областями Украины. Поселки под Брянском уже не раз подвергались обстрелам со стороны украинских боевиков.

Обстрелы приграничных территорий начались на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В ряде российских регионов был объявлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Впервые его ввели с 11 апреля в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

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