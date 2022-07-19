В пресс-центре МИЦ «Известия» объявят новый состав группы «Парк Горького»

21 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, на которой музыкант, продюсер Стас Намин впервые представит новых участников легендарной группы «Парк Горького». Известно, что артистов будет пятеро. Среди них — бас-гитарист, участник Whitesnake Марко Мендоса и барабанщик Кенни Аронофф, работавший с культовой группой Smashing Pumpkins. Имена российских солистов будут названы на пресс-конференции.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

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