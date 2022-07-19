СМИ узнали о предложении ЦБ сократить реестр малого и среднего бизнеса

Центробанк подготовил предложения по реформе подхода отнесения компаний к малому и среднему бизнесу. Об этом 19 июля сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на презентацию регулятора.

«Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга», — приводит издание фрагмент презентации, представленной директором департамента банковского регулирования Александром Даниловым рабочей группе по финансированию малого и среднего предпринимательства (МСП).

Центробанк предлагает исключить из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, достигшей более 8 млрд рублей. Регулятор хочет ввести ограничения на общий объем кредитов с господдержкой для МСП — в размере 2 млрд рублей. Кроме того, планируется убрать из реестра компании, которые аффилированы с крупным бизнесом и банками. При этом предполагается сократить допустимую долю владения с 49 до 20%. Также рассматриваются исключение финансовых посредников и отказ в государственной поддержке микрофинансовым организациям.

Ранее, 8 июля, стало известно, что законопроект «О внесении изменения в ст. 12 закона «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организаций» получил положительный отзыв правительства. Он предусматривает увеличение максимального размера микрозайма до 7 млн рублей, что обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП на микрозаймы микрофинансовых организаций, созданных в рамках госпрограммы поддержки, отметили авторы инициативы. Как рассказали «Известиям» в Госдуме, проект может быть принят в окончательном чтении в приоритетном порядке в осеннюю сессию парламента.