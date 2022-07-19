Умерла актриса сериала «Сваты» Руслана Писанка

В Германии на 57-м году жизни скончалась известная украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка. Об этом 19 июля сообщает ТСН.

В ФРГ актриса уехала после начала спецоперации России по защите Донбасса. Там медики диагностировали у нее тяжелое заболевание.

Писанка родилась в 1965 году в Киеве, окончила в 1995 году режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Получила широкую известность после появления в качестве ведущей прогнозов погоды. В 2003–2004 годах вела программу «Страна советов» на российском телеканале НТВ.

Также она вела реалити-шоу «Служебный романс» с Владимиром Зеленским, снималась в других телепроектах и популярном телесериале «Сваты».