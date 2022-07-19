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Российская компания выпустила партию самосвалов на шасси Volvo FMX

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Фото: grunwald.ru
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Российская компания Grunwald выпустила партию самосвалов на шасси Volvo FMX. Особенность конструкции заключается в трехосной грузовой тележке конфигурации tridem, сообщила пресс-служба предприятия 18 июля.

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В основе нового самосвала шасси Volvo FMX 420 HP колесной формулы 8×4 Rigid Tag Tridem. Поддерживающая ось с подъемным механизмом располагается позади двух ведущих осей автомобиля.

Такое решение применяется для строительных самосвалов, чье предназначение — работа в черте города. Машина с задней подъемной осью более маневренна, чем одноклассники со стандартным шасси, и позволяет доставлять значительный объем груза за один рейс.

Самосвальный кузов объемом 20 кубометров выполнен из износостойкой и ударопрочной стали. Его конструкция включает систему обогрева груза выхлопными газами.

Производитель уточнил, что новые самосвалы будут эксплуатироваться в Перми на объектах дорожного строительства.

15 июля «Известия» написали о том, что Минский автозавод, МАЗ, представил первый в своей истории электрогрузовик. До конца 2022 года предприятие выпустит 10 машин на электротяге. В основе новинки лежит модель МАЗ-4381 «Корнет». Электропривод изготовил «Могилевлифтмаш», другие необходимые агрегаты — производства Минского завода колесных тягачей.

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