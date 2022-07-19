Минфин предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти дороже $60

Минфин России предложил закупать валюту на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель. Об этом 18 июля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабинету министров источник.

Помимо изменения в расчетах базовых нефтегазовых доходов министерство предлагает зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки. Это позволит ослабить курс на 10–20 рублей.

Действие бюджетного правила временно было приостановлено в начале марта в связи с блокировкой валютных государственных резервов и санкциями Запада против России.

Бюджетные правила — это длительное количественное ограничение определенных показателей бюджета. Действующая в России схема бюджетных правил была введена в 2018 году. Она содержит формулу предельного объема расходов бюджета с учетом нефтегазовых доходов при определенной цене на энергоносители, объема иных доходов и расходов на обслуживание государственного долга.

Согласно действующему бюджетному правилу, Минфин направляет дополнительные доходы от высокой цены нефти на покупку иностранной валюты или золота. Эти средства направляются на счета Центробанка и впоследствии перечисляются в ФНБ.

16 июня министр финансов Антон Силуанов представил на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) концепцию нового бюджетного правила, в котором расходы должны определяться исходя из умеренно оптимистичного уровня нефтегазовых доходов. Он уточнил, что переход на более гибкую модификацию бюджетного правила будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.

14 июля заместитель министерства финансов США Адевале Адейемо отметил увеличение доходов России от продажи нефти, он добавил, что в этой связи Вашингтон ставит целью сокращение соответствующих показателей посредством введения ценового предела. Для достижения этой цели американская администрация вместе со своими партнерами будет просчитывать эффективность и реализацию введения максимальных цен на закупку нефти из России.

О планах вынудить Россию продавать нефть по ценам ниже рыночных для ограничения доходов Москвы президент США Джо Байден заявил 1 июня. Таким образом американский лидер дал понять, что Запад желает сдержать рост цен на топливо, вызванный санкциями против российского нефтегазового сектора.

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.