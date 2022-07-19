Москва выступила за участие международных организаций в трибунале над украинскими боевиками

Замглавы МИД России Сергей Вершинин выступил за широкое участие международных организаций в трибунале над украинскими боевиками. Об этом дипломат заявил 19 июля.

«Я считаю, что чем шире будет такое представительство, тем лучше», — цитирует его «РИА Новости».

Дипломат призвал стороны «оставаться на почве реальности».

«Это означает, что надо фиксировать все преступления против мирного населения в ДНР, ЛНР и на собственно украинских территориях, чтобы призвать к ответственности всех тех, кто это устроил», — сказал Вершинин.

Как полагает дипломат, чем больше людей будет вовлечено в процесс и чем шире будет знание, тем лучше.

Вершинин также оценил заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о необходимости создать трибунал против России по событиям в этой стране. По мнению замглавы МИД РФ, расследовать нужно преступления киевского режима.

Дипломат отметил, что против России идет кампания давления и изменения действительности.

«С начала специальной военной операции российские и союзные войска обезвредили свыше 60 тыс. мин и взрывоопасных предметов, которые оставили украинцы на этой территории», — обратил он внимание.

Как добавил Вершинин, на минах подрываются мирные люди, за это надо наказывать, как и за обстрелы гражданских объектов в Донбассе.

Однако «многие западные партнеры не хотят обращать на это внимания, хотят жить своей версией событий, которая абсолютно не соответствует действительности», заключил высокопоставленный дипломат.

13 июля глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в отношении пленных боевиков формирования «Азов» (в отношении радикальной группировки в РФ возбуждены уголовные дела) собраны доказательства по факту их военных преступлений. Они будут переданы в суд или трибунал, в каждом случае индивидуально.

7 июля стало известно, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном трибунале над военными преступниками в ДНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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