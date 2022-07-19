Посол Воробьева заявила об очереди на переговоры с Лавровым в ходе встречи G20 на Бали

Речи об «изоляции» России на встрече глав МИД «Большой двадцатки» (G20) не было, на переговоры с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым сформировалась очередь из коллег, за исключением стран G7. Об этом рассказала российский посол в Индонезии Людмила Воробьева, участвовавшая в мероприятии.

Было сложно включить в график двусторонних встреч с Лавровым всех желающих, добавила дипломат.

По ее словам, представители этих стран, в том числе и Индонезия, готовы услышать позицию России.

«В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать», — цитирует Воробьеву «РИА Новости».

Позиция по отношению к Москве со стороны партнеров по G20 конструктивна, заключила она.

19 июля посольство РФ в США опровергло заявления Госдепа о «международной изоляции» Москвы. В посольстве также прокомментировали саммит на уровне глав МИД группы G20 в Индонезии, уточнив, что Лавров провел «целый ряд продуктивных встреч с коллегами из других стран».

8 июля по итогу прошедшего в Индонезии саммита глава МИД РФ заявил, что бойкот со стороны стран Запада приветственного ужина «Большой двадцатки», который организовала Индонезия, — «это их нежелание, это их понимание протокола, просто вежливости».