Захарова пошутила после слов Кулебы о «дедлайне» для Киева на вступление в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 июля иронично ответила на высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что у Киева есть внутренний дедлайн на вступление в ЕС.

Кулеба в беседе с «Forbes Украина» заявил, что президент Владимир Зеленский лично установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС.

«Но я вам его не скажу», — добавил Кулеба.

«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: «Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу», — прокомментировала его заявление Захарова в своем Telegram-канале.

23 июня участники саммита ЕС в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в союз. Переговоры по данной теме начнутся после того, как Киев выполнит ряд условий — активизирует борьбу с коррупцией, проведет деолигархизацию и судебную реформу.

В свою очередь украинский лидер подчеркнул, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам Зеленского, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации. При этом он подчеркнул, что ее путь к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия.

При этом западные политики и эксперты не раз отмечали, что вероятное вступление Украины в ЕС вряд ли возможно в ближайшем будущем и в целом может занять десятилетия.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.