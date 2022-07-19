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Власти Херсонской области призвали провести трибунал над Зеленским

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов призвал провести суд над Зеленским
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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется предстать перед трибуналом как военному преступнику. Об этом заявил во вторник, 19 июля, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Зеленский несамостоятельный человек, за него принимают решение другие люди. Цена его действий исчисляется десятками тысяч погибших украинцев. Зеленский должен предстать перед военным трибуналом, который, уверен, обязательно будет проведен над всеми представителями неофашизма», — сказал Стремоусов «РИА Новости».

Он выразил уверенность, что Евросоюз в итоге выдаст Зеленского, как когда-то выдал нациста Рудольфа Гесса и других фашистских преступников.

По его словам, Зеленскому придется в любом случае нести ответственность перед народом. Трибунал над ним и другими военными преступниками, как считает замглавы администрации, целесообразней всего провести в Киеве.

Ранее, во вторник, Стремоусов заявил, что украинскому руководству стоит забыть о Херсонской области и оставить мысли о возвращении региона в состав страны.

Он добавил, что уже тысячи людей получили российские паспорта, сейчас область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России. Его планируется провести этой осенью.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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