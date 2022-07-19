Назван лучший в мире ресторан 2022 года

Копенгагенский ресторан Geranium («Герань») назван лучшим рестораном в мире по версии международного рейтинга гастрономической индустрии The World’s 50 Best Restaurants от журнала Restaurant Magazine. Об этом 19 июля говорится в сообщении на сайте проекта.

Заведение находится на восьмом этаже здания в центре Копенгагена, из панорамных окон открывается вид на сады Fælledparken. Ресторан приглашает насладиться природой, одновременно наблюдая за ней, отмечают критики.

В 2016 году Geranium стал первым датским рестораном, получившим три звезды «Мишлен». С тех пор совладельцы Расмус Кофоед и Сёрен Ледет никогда не останавливались в разработке новых блюд.

В 2022 году Кофоед, отказавшийся от употребления мяса пять лет назад, сделал Geranium зоной, свободной от мяса. Блюда в ресторане готовят исключительно на местных морепродуктах и овощах с органических и биодинамических ферм Дании и других скандинавских стран.

В меню под названием «Весенняя Вселенная» шеф-повар предлагает гостям ресторана подкопченную икру пинагора с молоком, капустой и яблоком, а также лесные грибы с пивом, копченым желтком, маринованным хмелем и ржаным хлебом.

В интерьере ресторана — камины, натуральное светлое дерево и современный скандbнавский декор.

Презентация рейтинга гастрономической индустрии The World’s 50 Best Restaurants должна была пройти в Москве с 16 по 20 июля, однако состоялась в Лондоне. Российские рестораны в рейтинг не вошли.

Рейтинг 50 лучших ресторанов мира в течение 20 лет составляется Restaurant Magazine на основе опроса шеф-поваров, рестораторов, гурманов и ресторанных критиков по всему миру.