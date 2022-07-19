Глава минфина США Йеллен: Запад примет жесткие меры против нарушителей мирового порядка

Западные страны примут жесткие меры в отношении государств, которые злоупотребляют или нарушают мировой экономический порядок. Об этом 18 июля заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе выступления с речью в одном из комплексов южнокорейской компании LG.

«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Южная] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — сказала глава американского минфина.

Она перечислила меры, которые уже принял Запад в качестве ответа на спецоперацию России по защите Донбасса. США и их союзники намерены снизить доходы РФ, не вызвав неопределенности на мировых энергетических рынках. Для этого можно ограничить цены на продаваемую российскую нефть, мера якобы поможет снизить цены на углеводороды во всем мире, подчеркнула она.

Йеллен призвала страны объединиться и работать над скорейшим окончанием российской военной спецоперации.

Ранее в этот же день глава минфина США назвала обнадеживающими переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, если планы стран «Группы семи» по установлению потолка цен на российскую нефть все-таки будут осуществлены, это приведет к росту цен на данный ресурс.

8 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ сообщил, что российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС. Невзирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост, отметил он.

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «Большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли предложение Индия и Китай.