РЖД запустят дополнительный поезд из Калининграда в Москву с 21 июля

РЖД назначили дополнительный поезд Калининград — Москва. Об этом компания сообщила 19 июля в Telegram.

«По согласованию с администрациями Литовской и Белорусской железных дорог назначили дополнительный поезд №148/147 Калининград — Москва», — говорится в сообщении.

Он будет курсировать три раза в неделю. Из Калининграда будут выполняться рейсы с 21 июля по 25 сентября, из Москвы — с 22 июля по 26 сентября.

В компании отметили, что при следовании поездов транзитом через Литву предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка не осуществляется. Кроме того, есть квота мест — не более 250 пассажиров в одном составе.

В настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют три регулярных поезда: ежедневный состав «Янтарь» из Москвы в Калининград, из Санкт-Петербурга в Калининград поезд курсирует четыре раза в неделю, из Адлера в Калининград — через день.

Президент России Владимир Путин 7 июля назвал чрезвычайно важным развитие транспортной доступности в Калининградской области.

Днем ранее губернатор региона Антон Алиханов выразил мнение, что при согласии Литвы в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград. Он уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но добавил, что можно рассмотреть также возможность передвижения по этой дороге и пассажирского транспорта.