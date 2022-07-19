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Аналитики заявили о рекордной инфляции в еврозоне

Аналитики DailyFX: инфляция в еврозоне достигла до рекордных 8,6%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Инфляция в еврозоне в июне ускорилась до рекордных 8,6% в годовом выражении по сравнению с 8,1% в мае. Такие данные во вторник, 19 июля, приводит портал DailyFX со ссылкой на опрошенных аналитиков.

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Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством в 12:00 мск.

Помимо этого, аналитики дали прогноз по уровню безработицы в Великобритании. Эксперты полагают, что показатель вырос до 3,9% с уровня в 3,8% в период с февраля по апрель. Официальные данные по безработице в стране в марте-мае будут опубликованы в этот вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании.

Ранее сообщалось, что инфляция в еврозоне может достигнуть рекордных 7,6% в этом году и 4% в следующем. Это следует из экономического прогноза Еврокомиссии (ЕК), опубликованного 14 июля. В прогнозе говорится, что пик исторического максимума будет достигнут в 2022 году, на уровне 7,6% в зоне евро и 8,3% в ЕС, а затем снизится в 2023 году до 4,0 и 4,6% соответственно.

Как отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, инфляция демонстрирует самые высокие уровни в истории зоны евро. Как ожидается, наивысшей точки в 8,4% в годовом исчислении она достигнет в III квартале этого года, а затем начнет снижаться.

В весеннем прогнозе ЕК ожидалось, что в 2022 году инфляция ускорится до 6,8%. При этом в 2021 году в странах Евросоюза (ЕС) она составила всего 2,9%.

В начале месяца Евростат представил данные, согласно которым по состоянию на 1 июля рекордная инфляция зафиксирована в 19 странах Евросоюза. Потребительские цены, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю ведения расчетов — 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца.

В Международном валютном фонде (МВФ) в это же время указали на то, что в ряде стран может произойти рецессия из-за проблем с поставками газа в Европу, а также ужесточения антироссийских санкций.

13 апреля президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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