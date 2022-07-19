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Посол в Индонезии Воробьева заявила о заинтересованности страны в российских туристах

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Индонезия заинтересована в развитии туристических связей с РФ. Об этом 19 июля заявила посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

«Мы сможем пригласить всех россиян на Бали в августе»
Министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи — об открытии страны для туристов, регистрации «Спутника V» и совместной разведке нефтяных месторождений Сахалина

Она отметила рост числа отдыхающих россиян на острове Бали. По ее словам, это связано в том числе и с тем, что с конца мая индонезийцы разрешили выдачу туристам из РФ виз по прибытии и одновременно сняли ряд действовавших в стране ковидных ограничений.

«Мы надеемся, что туристический поток будет возрастать, и, прежде всего, на это надеются индонезийцы. Недавно я встречалась с министром туризма (Индонезии) Сандиагой Уно, и он прямо говорил о том, что индонезийская сторона очень рассчитывает на российских туристов», — сказала посол «РИА Новости».

Также она уточнила, что между странами идут переговоры о возобновлении прямых авиарейсов на Бали.

«Мы видим большой интерес среди российских авиаперевозчиков к возобновлению прямых рейсов, и не только у компании «Россия», которая до пандемии летала на Бали. Есть и другие компании, причем это не только Москва и Санкт-Петербург, но и Казань, Новосибирск и другие города России», — добавила Воробьева.

При этом она подчеркнула, что должны быть гарантии того, что российские авиаперевозчики не лишатся своих самолетов, а также необходимо их страхование.

Президент России Владимир Путин 30 июня сообщил, что РФ и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с островом Бали. Также он рассказал, что в ходе переговоров с индонезийским коллегой Джоко Видодо стороны уделили внимание таким областям сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен.

31 января стало известно, что с 4 февраля Бали будет принимать иностранных туристов. Позже, 28 мая, туристический офис Индонезии в Москве сообщил, что россияне с 30 мая смогут оформлять визу в Индонезию по прибытии в страну.

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