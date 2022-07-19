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В Китае заявили о неэффективности санкций против России

Global Times: вероятность новых санкций ЕС против РФ падает в связи с их неэффективностью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вероятность новых санкций Евросоюза против России падает из-за их неэффективности. Об этом во вторник, 19 июля, пишет китайское издание Global Times.

Семь назло: что будет в новом пакете санкций ЕС против РФ
И на какие ограничения европейцы уже не готовы сами

Как утверждают аналитики, ЕС осознал бесполезность антироссийских санкций, однако под давлением США и некоторых стран Центральной и Восточной Европы страны предпринимают попытки ввести новые ограничения в отношении России. Автор материала допустил, что отдельные восточноевропейские государства, такие как Литва и Чехия, «будут настаивать на усилении санкций, даже несмотря на то, что ЕС осознает слабость этих мер».

Как полагают многие эксперты, новые санкции будут носить символический характер.

Ранее, 15 июля, стало известно, что ЕК предложила седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на экспорт золота, а также усиление контроля за европейским экспортом современных технологий двойного назначения.

Помимо этого, Еврокомиссия предложила уточнить санкции против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию».

В тот же день словацкий депутат Европарламента Милан Угрик сообщил «Известиям», что ожидать новых серьезных ограничений в новом пакете не стоит. Они скорее будут нацелены на пересмотр всех предыдущих санкций и устранение лазеек для их нарушения, указал депутат.

18 июля депутат Европарламента Гуннар Бек заявил «Известиям», что новые меры против РФ могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели. По его словам, в таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года.

В апреле президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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