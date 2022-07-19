Мусорный полигон горит в Новом Уренгое

В Новом Уренгое возник пожар на территории мусорного полигона. Площадь возгорания составляет 500 кв. м. На месте находятся пожарные, все городские службы мобилизованы.

ИА Ура.Ру не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

В конце июня в Надыме загорелась свалка. Мусор тлел на площади 400 кв. м. Пожар тушили более суток.

Ранее на горе Барсук в Самаре сгорело деревянное жилище, построенное местным отшельником. Пожар удалось локализовать. Лес не пострадал.