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Теплицы и аптекарский огород появятся в одном из парков Новосибирска

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В саду Кирова в Новосибирске после реконструкции появятся теплицы, аптекарский огород, зеленые галереи, патио с фуд-кортом, парк аттракционов и шахматная площадка. Также в новом общественном пространстве будут ротонда, фонтан, солнечные часы, беговой маршрут и пруд.

Как пишет VN.ru, в городской администрации подвели итоги общественного обсуждения дизайн-проекта для реконструкции парка. Реализовывать продукт будут постепенно. Так, в этом году на улице Широкой планируют обустроить входную группу.

В этом году парку Кирова исполняется 86 лет. По словам архитектора и автора проекта Александра Архипова, одна из особенностей парка — то, что там «много начинали вделать профессионально, но не заканчивали».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске этим летом должны начать ремонт Октябрьского моста. Он продлится до сентября 2024 года. Ремонт проведут в два этапа в течение двух лет с учетом сезонности и того, что остановок движения транспорта не будет. Примерная стоимость работ оценивается в 2,7 млрд рублей.

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