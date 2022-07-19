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Посол РФ Воробьева: во время G20 образовалась очередь на переговоры с Лавровым

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Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на министерской встрече G20 на острове Бали так много глав делегаций стран-участников хотели поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что образовалась очередь.

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Воробьева отметила: из этого можно сделать вывод, что на встрече «Большой двадцатки» не было речи об изоляции России.

«Ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — приводит ее слова «РИА Новости».

Посол России в Индонезии подчеркнула, что российские партнеры готовы прислушиваться к позиции Москвы, в отличие от стран, которые входят в G7.

Она отметила, что обстановка на саммите «была, конечно, напряженная, но без эксцессов», хотя, по ее словам, без русофобских высказываний и нападок в адрес России не обошлось.

19 июля посольство РФ в США опровергло заявления Госдепа о «международной изоляции» Москвы. Как заверили в российском дипломатическом представительстве, руководство РФ «активно вовлечено в международные процессы и находится в постоянном контакте с лидерами большинства государств мира».

В посольстве также прокомментировали саммит на уровне глав МИД группы G20 в Индонезии. Послы отметили, что министр иностранных дел России провел «целый ряд продуктивных встреч с коллегами из других стран».

8 июля по итогу прошедшего в Индонезии саммита Лавров заявил, что бойкот со стороны стран Запада приветственного ужина «Большой двадцатки», который организовала Индонезия, — «это их нежелание, это их понимание протокола, просто вежливости».

При этом глава российского внешнеполитического ведомства анонсировал встречи с иностранными коллегами. Отмечалось, что Лавров встретится с главами МИД Индии, Аргентины, Индонезии и Бразилии Субраманиямом Джайшанкараом, Сантьяго Кафьеро, Ретно Марсуди и Карлушем Алберту Франса.

Накануне стало известно о том, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «Большой двадцатки» в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Также на саммите отменили традиционное совместное фотографирование глав МИД стран «Большой двадцатки» якобы из-за стремления членов делегаций избежать встречи с Лавровым.

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