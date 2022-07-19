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Reuters: «Газпром» заявил компании из ФРГ о невозможности поставить газ из-за форс-мажора

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Как минимум одна крупная энергетическая компания Европы получила от «Газпрома» письмо с объявлением о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Об этом 18 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо российской компании.

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Как указал источник, форс-мажор связан с поставками по «Северному потоку – 1».

По данным агентства, предупреждения от российской компании получили немецкие Uniper и RWE. В письмах сообщалось, что «Газпром» не может гарантировать поставки в полном объеме по долгосрочным контрактам из-за чрезвычайных обстоятельств, которые не зависят от компании.

Ранее в этот день стало известно, что Канада отправила турбину Siemens Energy для газопровода «Северный поток» в Германию.

Как написала накануне газета Bild, глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт организовал встречу с главами земельных администраций, которая была посвящена обсуждению газового кризиса. В частности, обсуждался вопрос вероятного сокращения поставок газа по «Северному потоку».

16 июля Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В настоящее время газохранилища Германии заполнены на 55,95%.

Плановые поставки газа снизились после того, как Канада отказалась возвращать из ремонта турбины в связи с антироссийскими санкциями. «Газпром», в свою очередь, 14 и 15 июля заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». В компании также отмечали, что снижение работы трубопровода связано с плановым техобслуживанием.

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