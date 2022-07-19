Представитель Госдепа США Прайс пригрозил КНР последствиями за обход санкций против России

США вместе с союзниками повлияют на Китай, если Пекин будет поставлять оружие России или помогать обходить санкции. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», — сказал он.

Прайс отметил, что США не наблюдают подобных действий, однако пристально следят за соблюдением санкционного режима.

Ранее в этот день МИД Китая по итогам переговоров министра иностранных дел КНР Ван И с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не станет пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта. Уточняется, что Китай не станет «подливать масло в огонь» и будет «упорно содействовать продвижению мирных переговоров».

Ранее, 13 июля, сообщалось, что НАТО предстоит сильно постараться в ближайшие годы, чтобы перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай.

До этого, 8 июля, Ван И заявлял, что в Китае выражают надежду на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Украины, а также на восстановление мира путем диалога и консультаций. На встрече руководителей внешнеполитических ведомств G20 он подтвердил намерение страны «от начала и до конца будет стоять на стороне мира».

Между тем на саммите «Большой двадцатки» в Мадриде НАТО 29 июня официально назвала РФ основной угрозой безопасности союзников и мира и стабильности в евро-атлантическом регионе.

Кроме того, в конце июня представитель КНР в ООН Чжань Цзюнь заявил, что Китай «чрезвычайно встревожен» попытками НАТО использовать конфликт на Украине и в Донбассе как предлог для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации.

Китай поддерживает дипломатическое решение кризиса вокруг Украины. Так, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны ответственны за урегулирование ситуации на Украине и в Донбассе, и призвал их к решению проблемы путем дипломатии.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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